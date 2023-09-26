Boeing шукає інженерів в Україні: американська компанія активізувала "полювання" за головами

Компанія пропонує роботу інженерам, айтівцям та керівникам проєктів для будівництва та доставки літаків

Українська "донька" Boeing за два тижні розмістила в мережі Linkedin 42 вакансії і не збирається зупинятись. Десятки інженерів це багато. Для порівняння — кафедра машинобудування КПІ щороку випускає менше інженерів, ніж прямо зараз шукає ТОВ "Боінг Україна".

Кого шукають?

Boeing цінує українських інженерів. Компанія регулярно шукає персонал. Цей рік — не виключення, Boeing почав розміщувати вакансії в нашому регіоні, ще влітку. Червень — механік-гідравлік середньої ланки, липень — інженер-конструктор. Найсвіжіша датується 22 вересня: компанія шукає інженера з проектування корисних навантажень та інтер'єрів у київський офіс.

Вакансії Boeing Ukraine актуальні як для України, так і для Польщі. Вони стосуються розвитку і підтримки діючих проєктів, повʼязаних із цивільними літаками Boeing. Таку думку висловив "Бізнес Телеграфу" Максим Гладський, HR-директор компанії "Прогрестех-Україна", яка надає інжинірингові послуги в авіаційних проектах та є партнером Boeing. "Судячи з усього, це проєкти з підтримки льотного парку, а також виробництва нових лайнерів", — допускає Гладських.

Про збільшення набору українського персоналу ще у серпні минулого року повідомила заступник директора ТОВ "Боінг Україна" Надія Рибак-Сікорська. "Шановні українські інженери, у нас для вас чудова новина! Компанія Boeing розширює свій бізнес в Україні та наймає багато інженерів та менеджерів проектів. Я заохочую вас приєднатися до побудови інженерного майбутнього в Україні та світі. Сподіваюсь скоро побачити вас на борту", — написала вона на своїй сторінці в Linkedin.

Сказано — зроблено. На сторінці компанії в Linkedin можна знайти чимало вакансій. Boeing шукає інженерів з виробництва та технічного обслуговування, програміста, інженер-конструктора з корисного навантаження та інших. Вакансії оновлюються постійно. Три дні тому компанія заявила готовність найняти спеціаліста з ІТ підтримки кінцевих користувачів, позавчора — планувальника виробництва, а вчора Boeing знадобився планувальник електричних систем на виробництві.

Набирати спеціалістів в Україні американській компанії допомагають польські рекрутери. На сайті Робота.юа протягом 6 останніх днів з’явилося 13 пропозицій від Boeing на віддалену роботу. Рекрутером є Ізабелла Розквітальська. Зокрема вона шукає інженера з технічного обслуговування, досвідченого програміста C#/.NET, керівника проекту — "Інжиніринг служби підтримки клієнтів". На сайті сказано, що кадри потрібні в Україні та Польщі.

Кузня інженерів бідніє

Попит на інженерів з боку Boeing підтвердили і в Київському політеху. Завідуючий кафедрою "Технології машинобудування" Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського" Олександр Охріменко розповів "Бізнес Телеграфу", що до університету компанія Boeing звертається за інженерами-технологами, які вміють писати програми для управління верстатами. "Залучаємо студентів п'ятого курсу. До нас майже кожен тиждень приходять з проханням "дайте студентів на роботу". Наші фахівці можуть прописати технологічний процес, розробляти машини. Зараз ця робота пов’язана з верстатами числового програмного керування. Попит є і в АНТК "Антовнова", і у заводу "Артем". Нам без різниці, які верстати програмувати — для виробництва літаків чи озброєння", — каже завкафедрою.

В Україні дефіцит інженерних професій, бо таких спеціалістів мало випускають, розказують в КПІ. Мало того, що багато потенційних студентів політехів виїхало за кордон на початку війни, нинішні абітурієнти мало цікавляться цією спеціальністю. То ж роботодавці розбирають студентів ще під час навчання.

"Наші випускники без роботи не залишаються. Ми щороку приблизно 20 магістрів цієї справи можемо запропонувати ринку праці. Такому спеціалісту, наприклад, як інженер-технолог, одразу пропонують від 30 000 до 40 000 гривень зарплати, інженеру-конструктору - від 25 000 гривень. Це за умови, що вони дійсно можуть одразу працювати, не потрібно додатково вчитися", — розповідає Олександр Охріменко.

Днями після поїздки в Вашингтон президент України Володимир Зеленський анонсував спільні проєкти США та України з виробництва озброєння. Компанія Boeing займається виробництвом пасажирських, вантажних та військових літаків, а також ракет різної дальності.