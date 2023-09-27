Самолет с "вагнеровцами" разбился в Африке: в сеть попало видео катастрофы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Погибших больше сотни
В сети появилось видео крушения принадлежавшего "Группе Вагнера" военно-транспортного самолета Ил-76 на западе Африки в Мали в аэропорту Цао, которое произошло 23 сентября. Во время приземления самолет не смог затормозить.
Ролик в среду появился в Telegram и разошелся по многим каналам.
На видео видно, что пилот посадил самолет на посадочную полосу. Но по какой-то причине самолет не остановился. Он выехал за посадочную полосу и перевернулся. На месте падения воздушного судна, перевозившего оборудование и людей, были слышны взрывы. Точная причина крушения транспортного самолета пока неизвестна.
В сообщении говорится, что в результате авиакатастрофы погибло больше 140 человек. Предварительно, все они были бойцы ЧВК "Вагнер".
Ранее "Телеграф" сообщил об этой авиакатастрофе и опубликовал первые кадры с места крушения. На фото был виден черный дым, который поднимается с места крушения.
Напомним, что в конце августа в россии разбился еще один самолет, принадлежавший ЧВК "Вагнера". На борту был основатель евгений пригожин и еще несколько командиров наемников. Все они якобы погибли.