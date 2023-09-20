"Вагнеровцы" не спрячутся даже в Африке: украинские спецслужбы могли атаковать наемников в Судане (видео)

Характер атаки не был присущим для Судана и для Африки в целом

На фоне обострения боевых действий в Судане между армией и Силами быстрого реагирования (RSF), которые поддерживаются ЧВК "Вагнера", на расположение последних была осуществлена любопытная атака.

При этом, как информирует CNN, есть вероятность, что удар был нанесен украинскими спецслужбами. Сообщается, что об этом может свидетельствовать тактика ударов FPV-дроном, которая для Судана не характерна, а также то, что на одном из дронов заметили надпись на украинском языке.

Операция включала серию атак по расположению RSF или "вагнеровцам". Опрошенные эксперты отметили, что тактика применения FPV-дронов для Судана и в целом Африки не присуща.

При этом украинский военный источник охарактеризовал операцию как работу "несуданских военных" и не исключил, что это работа украинских спецслужб. Один из суданских источников сообщил, что удары были осуществлены спустя два дня после того, как "вагнеровцы" перебросили в страну крупный конвой с оружием 6 сентября.

Помимо записей с атаками дронов в сети также появилось видео на котором видно, что неизвестные военные провели в этом месте и наземную операцию.

Стоит отметить, что власти Судана отрицают вероятность того, что украинские спецслужбы могли проводить спецоперацию на их территории.

Как сообщалось ранее, бои в Судане начались в апреле 2023 года. Причиной стали противоречия между армией и силами быстрого реагирования, которые при поддержке "вагнеровцев" пытались устроить госпереворот. На западе считают, что этот конфликт возник из-за желания российской ЧВК расширить свою зону влияния.