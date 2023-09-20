"Вагнерівці" не сховаються навіть в Африці: українські спецслужби могли атакувати найманців у Судані (відео)

Характер атаки не був притаманним Судану і Африки загалом

На тлі загострення бойових дій у Судані між армією та Силами швидкого реагування (RSF), які підтримуються ПВК "Вагнера", на розташування останніх було здійснено цікаву атаку.

При цьому, як інформує CNN, є ймовірність, що удару було завдано українськими спецслужбами. Повідомляється, що про це може свідчити тактика ударів FPV-дроном, яка для Судану не характерна, а також те, що одним із дронів помітили напис українською мовою.

Операція включала серію атак за розташуванням RSF або "вагнерівцям". Опитані експерти зазначили, що тактика застосування FPV-дронів для Судану та в цілому Африки не притаманна.

При цьому українське військове джерело охарактеризувало операцію як роботу "несуданських військових" і не виключило, що це робота українських спецслужб. Одне з суданських джерел повідомило, що удари було здійснено через два дні після того, як "вагнерівці" перекинули у країну великий конвой зі зброєю 6 вересня.

Крім записів з атаками дронів у мережі також з’явилося відео, на якому видно, що невідомі військові провели в цьому місці і наземну операцію.

Варто зазначити, що влада Судану заперечує ймовірність того, що українські спецслужби могли проводити спецоперацію на їхній території.

Як повідомлялося раніше, бої у Судані розпочалися у квітні 2023 року. Причиною стали протиріччя між армією та силами швидкого реагування, які за підтримки "вагнерівців" намагалися влаштувати держпереворот. На заході вважають, що цей конфлікт виник через бажання російської ПВК розширити свою зону впливу.