"Он прекрасно знал": известный мольфар рассекретил, кто сдал и убрал пригожина (фото)
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По словам Макса Гордеева, в кремле дали приказ сбить самолет главаря ЧВК "Вагнер"
Известный экстрасенс, мольфар и таролог Макс Гордеев рассказал про заказную смерть главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. В частности, он увидел на картах лицо человека, который отдал приказ ликвидировать неугодного москве.
В эфире программы "Ранок у великому місті" ясновидящий заявил, что в этом деле замешан министр обороны рф сергей шойгу. Также на картах Гордеев увидел кровавого президента сттраны-агрессорши путина.
"100% — это он сказал и отдал приказ. Я не знаю, как так получилось. Карты — это отражение вопроса, и вероятность того, что на карте могут быть похожие люди, минимальна, но если вы посмотрите вот здесь, не кажется ли вам, что это лицо Путина?" — сказал таролог.
Кроме того, Макс Гордеев не сомневается, что между пригожиным и шойгу был разговор о безопасности первого, однако министр обороны россии попросту сдал координаты главаря ЧВК "Вагнер", по которым его и устранили: "Он прекрасно знал, что его уберут, поскольку он поступил как крыса. Шойгу сдал его координаты, убрал его".
Ранее мольфар отметил, что на самом деле стало с пригожиным в самолете. Он выразил сомнение, что гибель главы ЧВК "Вагнер" произошла из-за авиакатастрофы, и предположил, что тело пригожина могли оставить на месте падения самолета среди обломков.