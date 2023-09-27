Літак із "вагнерівцями" розбився в Африці: у мережу потрапило відео катастрофи

Загиблих понад сотню

У мережі з’явилося відео катастрофи військово-транспортного літака Іл-76, що належав "Групі Вагнера", на заході Африки в Малі в аеропорту Цао, яке сталося 23 вересня. Під час приземлення літак не зміг загальмувати.

Ролик у середу з'явився в Telegram і розійшовся багатьма каналами.

На відео видно, що пілот посадив літак на смугу. Але чомусь літак не зупинився. Він виїхав за смугу і перекинувся. На місці падіння повітряного судна, яке перевозило обладнання та людей, було чути вибухи. Точна причина катастрофи транспортного літака наразі невідома.

У повідомленні йдеться, що внаслідок авіакатастрофи загинуло понад 140 людей. Попередньо всі вони були бійці ПВК "Вагнер".

Раніше "Телеграф" повідомив про цю авіакатастрофу та опублікував перші кадри з місця краху. На фото було видно чорний дим, що піднімається з місця краху.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Росії розбився ще один літак, який належав ПВК "Вагнера". На борту був засновник євгеній пригожин та ще кілька командирів найманців. Усі вони нібито загинули.