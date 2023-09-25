"Він чудово знав": відомий мольфар розсекретив, хто здав і прибрав пригожина (фото)

За словами Макса Гордєєва, в кремлі наказали збити літак ватажка ПВК "Вагнер"

Відомий екстрасенс, мольфар і таролог Макс Гордєєв розповів про замовну смерть ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина. Зокрема, він побачив на картах обличчя людини, яка віддала наказ ліквідувати неугодного москві.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" ясновидець заявив, що в цій справі замішаний міністр оборони рф сергій шойгу. Також на картах Гордєєв побачив кривавого президента країни-агресорки путіна.

"100% – це він сказав і віддав наказ. Я не знаю, як так вийшло. Карти – це відображення питання, і ймовірність того, що на карті можуть бути схожі люди, мінімальна, але якщо ви подивитеся ось тут, чи не здається вам, що це обличчя Путіна?" – сказав таролог.

Макс Гордєєв побачив на карті Таро путіна

Крім того, Макс Гордєєв не сумнівається, що між пригожиним і шойгу була розмова про безпеку першого, проте міністр оборони росії просто здав координати ватажка ПВК "Вагнер", за якими його і усунули: "Він чудово знав, що його приберуть, оскільки він вчинив як щур. Шойгу здав його координати, прибрав його".

Раніше мольфар зазначив, що насправді стало із пригожиним у літаку. Він висловив сумнів, що загибель голови ПВК "Вагнер" сталася через авіакатастрофу і припустив, що тіло пригожина могли залишити на місці падіння літака серед уламків.