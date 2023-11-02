Новый удар по россии: США ввели масштабные санкции против компаний нескольких стран

В списке оказались лица и компании из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки объявило большой пакет санкций в отношении 130 физических и юридических лиц. Эти люди тем или иным образом помогают поставлять россии технологии для военного производства.

Речь идет о лицах и компаниях из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, через которые страна-агрессор импортировала технологии, оборудование, а также другие средства, которые ей необходимы для обслуживания военно-промышленного комплекса. Об этом информирует "Европейская правда".

Также в санкционном списке оказались лица, связанные с россиянином Артуром Петровым, задержанным на Кипре ранее в этом году по запросу США. Следствие установило, что им была организована сложная схема обхода санкций для закупки электронных технологий американского производства для российских компаний.

Новые санкции также охватывают десятки военно-промышленных компаний россии, которые производят, импортируют, продают, ремонтируют промышленное оборудование для российских компаний.

Штаты также расширили санкции против технологического и банковского сектора россии, который причастен к финансированию, исследованию, разработку и импорту передовых технологий. В числе последних:

российская государственная акционерная финансовая корпорация (АФК) "Система". Она является одной из крупнейших российских холдинговых компаний, работающая в оборонной, финансовой и технологической отраслях, и ее дочерние компании;

ООО "Фрегат" – один из крупнейших поставщиков электронных компонентов и оборудования в рф;

"Оптрон" – один из ведущих российских производителей полупроводников.

Также под санкции попали Санкт-Петербургская фондовая биржа и семь коммерческих банков. Отдельно сотня санкций была направлена на на будущее производство энергии и доходы рф, металлургический и горнодобывающий сектор, оборонные закупки и на тех, кто участвует с в поддержке военных усилий российского правительства и другой злонамеренной деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Великобритания призвала мир отреагировать на удар по району Хмельницкой атомной электростанции путем ужесточения санкции против страны-агрессора.