Байден і Сі зустрінуться віч-на-віч. Чого очікувати Україні?

Під час зустрічі Байден може спонукати Сі тиснути на Іран

Наступної середи після кількох місяців наполегливих спроб США нарешті відбудеться довгоочікувана зустріч віч-на-віч між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом США Джо Байденом. Це не буде звична зустріч у Вашингтоні, натомість лідери зустрінуться у Сан-Франциско, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Байден і Сі зустрінуться вдруге за майже три роки з метою стабілізувати напружені відносини, які погіршилися після інциденту зі шпигунською повітряною кулею. До цього вони зустрічалися на саміті G20 на Балі в Індонезії, де три години говорили про Тайвань та вторгнення росії в Україну. "Телеграф" розбирається, чого від неї очікувати, зокрема й Україні.

Чому Сан-Франциско

У Сан-Франциско 15-17 листопада відбуватиметься форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). АТЕС — це група з 21 країни, на яку припадає близько 62% світового ВВП і майже половина світової торгівлі, але вона все більше стає ареною для стратегічної конкуренції між США та Китаєм. Членами АТЕС є: Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Китай, Гонконг, Індонезія, Японія, Південна Корея, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Філіппіни, росія, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, США і В'єтнам.

Він унікальний тим, що дозволяє брати участь окремо Гонконгу та Тайваню. Хоча президенти Тайваню не відвідують саміти АТЕС, але острів представляють або колишні високопосадовці, або бізнес-лідери.

Цього року США та Китай працювали над стабілізацією відносин. Офіційні особи обох країн, включаючи міністра фінансів США Джанет Єллен, держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Китаю Ван I, протягом останніх місяців їздили, щоб зустрітися зі своїми колегами та закласти основу для очікуваної зустрічі Байдена та Сі. У середу Блінкен заявив, що США і Китай все ще працюють над планами "конструктивної зустрічі між лідерами".

Очікування від зустрічі

Зараз обидві сторони мають причини зменшити турбулентність, пише Bloomberg: Байден прагне стабільності перед виборами наступного року, а Китай хоче залучити більше іноземних інвестицій, щоб відновити економіку, що сповільнюється.

Дві країни активізували переговори з низки питань напередодні зустрічі лідерів, зокрема щодо кліматичної співпраці, контролю над ядерною зброєю та морських питань. Міністр оборони Ллойд Остін планує зустрітися зі своїм китайським колегою цього місяця.

Окрім того, віце-президент Китаю Хань Чжен заявив, що Пекін готовий покращити відносини з Вашингтоном. Він сказав, що нещодавні зустрічі на високому рівні надіслали "позитивні сигнали та підвищили очікування міжнародної спільноти щодо покращення китайсько-американських відносин".

"Ми готові зміцнювати комунікацію та діалог зі Сполученими Штатами на всіх рівнях, сприяти взаємовигідній співпраці, належним чином управляти розбіжностями та спільно вирішувати глобальні виклики", — сказав Хан.

Зустріч із високими ставками відбудеться у час, коли Білий дім підтримує Україну допомогою у війні проти росії та допомагає Ізраїлю. Atlantic Council пише, що Байден може спонукати Сі відігравати більш продуктивну роль як у війні росії проти України, так і у війні Ізраїлю та ХАМАСу, у тому числі шляхом тиску на Іран, щоб той утримався від втручання в останній конфлікт.

Що там робитиме Сі, крім зустрічі з Байденом

Президент Китаю Сі Цзіньпін збирається стати почесним гостем на вечері з топменеджерами бізнесу США, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. Очікується, що сотні людей відвідають вечерю на честь Сі, організовану американськими бізнес-групами, включно з головними виконавчими директорами великих американських компаній.

Головним у списку пріоритетів для Сі під час його візиту до США є заспокоєння іноземних інвесторів. Нещодавні опитування показують, що західні керівники в Китаї все більше хвилюються щодо ведення бізнесу в країні через геополітичну напруженість та уповільнення економіки.

Фундаментальні розбіжності лишаться

Водночас AP очікує, що обидві сторони зможуть зробити деякі скромні оголошення після зустрічі, але фундаментальні розбіжності у відносинах залишаться незмінними, за словами особи, яка не мала права давати публічні коментарі та говорила на умовах анонімності.

Джуд Бланшетт, керівник відділу вивчення Китаю в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, сказала, що Байден і Сі прагнули "навмисно тримати цю планку низькою".

"Те, що тут відбувається, — це спроба провести глибоку розмову, у якій обидві сторони прямо поділяють свої занепокоєння, але що важливіше те, що зустріч відкриває, особливо в китайській системі, простір для подальшої участі в конструктивній роботі", — сказала Бланшет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США та Китай домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Вони розпочнуться вже найближчим часом.