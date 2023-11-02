Китаю не вигідне завершення війни в Україні: дипломат назвав цілі Пекіна

Якби Китай мав тверду позицію, то росія завершила б війну через місяць

Китай продовжує підтримувати росію не лише військового обладнання, а й політично, оскільки цим хоче послабити США.

Як розповів дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий у коментарі Еспресо, хоч Китай і говорить про свою специфіку досягнення миру, але насправді його мета полягає не в цьому.

За його словами, якби Пекін мав таку саму позицію, як Вашингтон, то російська агресія завершилася б за місяць.

Чалий каже, що Китай готується до конфлікту зі США, але поки що не готовий до нього. США, своєю чергою, все ще мають більше сили і теж не хочуть початку відкритої конфронтації, тому обидві країни ведуть боротьбу стратегій.

Зокрема, дипломат зазначив, що Пекін має стратегію до 2035 року вийти у військовому плані на готовність до конфлікту з Вашингтоном або до 2027 року взяти Тайвань під свій контроль.

Щодо рф, то він зазначає, що кремль ще деякий час протримається, але в Китаї вже бачать, що з нею відбувається.

"Китай їх візьме "на блюдечку", дуже легко експансію зробить на Далекому Сході. Вони це побачили, їм не потрібно нічого з росії, яка сама продалася повністю. путін "здав" росію Китаю повністю. Можливо, він агент Китаю та його завербували" — додав Чалий.

Як повідомлялося раніше, у Китаї відреагували на інформацію про постачання боєприпасів із КНДР до росії і заявили, що втручатися в це не будуть.