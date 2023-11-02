Китаю не выгодно завершение войны в Украине: дипломат назвал цели Пекина

Если бы у Китая была твердая позиция, то россия завершила бы войну через месяц

Китай продолжает поддерживать россию не только военного оборудования, но и политически, поскольку тем самым хочет ослабить США.

Как рассказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии Еспресо, хоть Китай и говорит о своей специфике достижения мира, но на самом деле его цель заключается не в этом.

По его словам, если бы у Пекина была такая же позиция, как у Вашингтона, то российская агрессия бы завершилась за месяц.

Чалый говорит, что Китай готовится к конфликту с США, но пока не готов к нему. США в свою очередь все еще имеют больше силы и тоже не хотят начала открытой конфронтации, поэтому обе страны ведут борьбу стратегий.

В частности дипломат отметил, что Пекин имеет стратегию до 2035 года выйти в военном плане на готовность к конфликту с Вашингтоном или до 2027 года взять Тайвань под свой контроль.

Что касается россии, то он отмечает, что кремль еще некоторое время продержится, но в Китае уже видят, что с ней происходит.

"Китай их возьмет "на блюдечке", очень легко экспансию сделает на Дальнем Востоке. Они это увидели, им не нужно ничего из россии, которая сама продалась полностью. путин "сдал" россию Китаю полностью. Возможно, он агент Китая и его завербовали", — добавил Чалый.

Как сообщалось ранее, в Китае отреагировали на информацию о поставках боеприпасов из КНДР в россию и заявили, что вмешиваться в это не будут.