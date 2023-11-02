КНДР поставляет оружие россии: в Китае рассказали, что будут делать с этим

В Китае выступают за мир в Украине, но позволят КНДР поставлять снаряды россии

Китай не станет вмешиваться в сотрудничество россии и КНДР и не будет препятствовать наращиванию поставок боеприпасов на нужды российской армии.

Как сообщает Укринформ, об этом рассказал постоянный представитель Китая при ООН, Чжан Цзюнь. Кроме того он добавил, что сейчас все международные усилия должны быть направлены на прекращение огня и восстановление мира в Украине.

"Хочу подчеркнуть: все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь остановить огонь и восстановить мир в Украине. Но мы не вмешиваемся в двустороннее сотрудничество других стран", — сказал дипломат.

При этом представитель Пекина напомнил, что позиция его страны заключается в то, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность государств согласно принципам ООН.

Цзюнь при этом добавил, что "интересы безопасности должны быть учтены всеми сторонами", а также отметил, что во время председательства Китая в Совбезе ООН он будет открыт к любым дальнейшим дискуссиям по вопросам мира и безопасности в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МИД Литвы назвали количество артиллерийских снарядов, которое КНДР передала россии и то, которое ЕС передала Украине. Оказалось, что Украина получила их в разы меньше.