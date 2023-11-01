КНДР передала россии миллион снарядов: на сколько этого хватит

КНДР также направила в россию советников по использованию боеприпасов

Северная Корея отправила россии более одного миллиона артиллерийских снарядов. Такого количества оккупантами хватит приблизительно на два месяца обстрелов.

Такая информация была сообщена на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Национальной разведывательной службы, с августа текущего года было осуществлено около 10 поставок оружия из Северной Кореи на территорию рф. Помимо того, КНДР также направила в россию советников по использованию боеприпасов.

В материале отмечается, что Пхеньян, столица Северной Кореи, обладает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен, принятым на вооружение россией для использования в Украине.

Продажа боеприпасов может принести сотни миллионов или даже миллиарды долларов в казну Северной Кореи, которая испытывает недостаток денежных средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в МИД Литвы назвали количество артиллерийских снарядов, которое КНДР передала россии и то, которое ЕС передала Украине. Оказалось, что Украина получила их в разы меньше.