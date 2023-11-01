КНДР передала росії мільйон снарядів: на скільки цього вистачить

КНДР також направила до росії радників з використання боєприпасів

Північна Корея відправила росії понад мільйон артилерійських снарядів. Такої кількості окупантами вистачить приблизно два місяці обстрілів.

Таку інформацію було повідомлено на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї. Про це пише Bloomberg.

За даними Національної розвідувальної служби, із серпня поточного року було здійснено близько 10 поставок зброї з Північної Кореї на територію росії. Крім того, КНДР також направила до рф радників з використання боєприпасів.

У матеріалі наголошується, що Пхеньян, столиця Північної Кореї, володіє одними з найбільших у світі запасів артилерійських снарядів і ракет, сумісних з озброєнням радянських часів, використаним росією для застосування в Україні.

Продаж боєприпасів може принести сотні мільйонів або навіть мільярди доларів у скарбницю Північної Кореї, яка відчуває нестачу коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в МЗС Литви назвали кількість артилерійських снарядів, яку КНДР передала росії й ту, яку ЄС передала Україні. Виявилося, що Україна отримала їх у рази менше.