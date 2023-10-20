Північна Корея погрожує "превентивним" ядерним ударом: кому і за що

Друг путіна вирішив помахати ядерним кийком

Північна Корея, глава якої Кім Чен Ин недавно відвідав росію, вибухнув погрозами на адресу США. Йому не сподобалося, що 17 жовтня Сполучені Штати розмістили стратегічні повітряні сили, у тому числі ядерний стратегічний бомбардувальник B-52 та винищувач-невидимку F-22 Raptor на Корейському півострові.

Як сказано у коментарі державного інформаційного агентства КНДР KCNA, вперше основні бойові повітряні сили США були одночасно розгорнуті на Корейському півострові, а B-52, типовий стратегічний бомбардувальник ВПС США, здатний нести ядерну зброю, приземлився там.

Стверджується, що ВПС США "в той же день провокували в небі над районом військової демаркаційної лінії". Стратегічний бомбардувальник В-52 ЗС США та винищувачі F-35А ВПС Південної Кореї провели масштабну спільну повітряну операцію. Вона була сприйнята в Північній Кореї як "навчання проти КНДР". Ще одні навчання з американським ядерним стратегічним бомбардувальником B-52 у небі над районами Корейського півострова заплановані на 22 жовтня.

У КНДР розцінюють це як "навмисні провокаційні дії США в ядерній сфері". Там погрожують "превентивним ударом".

"Минули ті часи, коли право на превентивний удар було "монополією" США… Тепер, коли США та Республіка Корея влаштували провокацію до ядерної війни проти КНДР, КНДР піде на відповідний варіант. США слід якнайшвидше зрозуміти, що їх повторювані помилки наблизять критичний момент для американського континенту", — заявили в КНДР.

Як повідомляв "Телеграф", американська розвідка підтвердила, що КНДР постачає росії боєприпаси для війни проти України. Йдеться про ракети типу "Катюша" та 152-мм снаряди.