КНДР справді постачає росії боєприпаси: розвідка США розповіла деталі

Візит шойгу до КНДР був також пов’язаний із постачанням зброї

Північна Корея продає росії боєприпаси. Йдеться про ракети типу "Катюша" та 152-мм снаряди, адже країна не воює з 1953 року і з того часу на складах зібралася велика кількість боєприпасів.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на американську розвідку. За даними ЗМІ, КНДР вже нема чого втрачати, оскільки на країну і так вже накладено дуже багато санкцій.

"росія купує зброю у Пхеньяна і Тегерана, тому що обидва ці режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати — але вони можуть багато заробити, ведучи справи з урядом путіна", — йдеться в публікації.

Також повідомляється, що візит глави російського Міноборони сергія шойгу до Пхеньяну в липні 2023 року теж був пов’язаний з постачанням озброєння. Зокрема, росія хотіла подивитися, чи зможе Північна Корея надати обладнання, яке допоможе росії у воєнних діях в Україні.

КНДР своєю чергою хоче знайти покупців на своє військове екіпірування. Крім того, Кім Чен Ин є одним з небагатьох лідерів, які готові продавати росії зброю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Китай постачає росії боєприпаси, цьому з’явилися нові докази. На завойованих російських позиціях ЗСУ виявили вагомі докази.