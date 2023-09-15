Боєприпаси з КНДР для росії можуть бути "золотими": експерт розкрив деталі та вказав на важливі моменти

Окупантам передають старі зразки

КНДР передає росії снаряди, термін зберігання яких минув. Це пов’язано з тим, що Північна Корея не воює з 1953 року і з тих пір на складах зібралося багато боєприпасів.

Про це в інтерв’ю "Обозревателю" заявив військовий експерт Михайло Жирохов. За його інформацією, йдеться про передачу снарядів виробництва 1960-70-х років.

"Тобто у такий спосіб Північна Корея позбавляється надлишкового майна, снарядів, термін зберігання яких сплив. Вони передають їх росіянам. Причому вони передають росіянам снаряди певних типів – 122, 152-міліметрові. Вони є зменшеної дії, є великої дії, є просто осколково-фугасні. У росії є потреба лише в деяких типах снарядів, які вони вже використали під час бойових дій", — сказав експерт.

За словами Жирохова, зараз окупанти гостро потребують снарядів великої дії, оскільки вони швидко закінчуються.

"Щодо танкових снарядів від Північної Кореї – я особисто не бачив ні фото, ні відео. Було відео з використанням росіян північнокорейських снарядів для "Града", але вони також знаходилися не в кращому стані. Вони були іржаві, 1950-х років виробництва", — розповів він.

Експерт не зміг відповісти на запитання про те, наскільки передача таких снарядів підвищить боєздатність російської армії, оскільки вони не всі вибухають і навіть несуть небезпеку для власного екіпажу, адже можуть вибухнути у стволі.

"Тому підсилення російської армії завдяки Північній Кореї дійсно може бути – в КНДР багато таких снарядів. Але наскільки це позначиться на фронті, важко сказати. Не забувайте також про логістику. Адже з Північної Кореї до Росії є лише два шляхи постачання: або транзит, тобто залізниця, яка і так переповнена військовими ешелонами, або перевезення військово-транспортною авіацією. Але в такому випадку ці снаряди будуть золотими", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, яку зброю могла росія просити у КНДР.