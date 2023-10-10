Надивилися на ХАМАС: КНДР готується напасти на Південну Корею

У Південній Кореї вважають успішною операцію ХАМАС

КНДР готується до можливого нападу на Південну Корею. Тактику там підглянули у ХАМАСу, який напав на Ізраїль.

На цьому наголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. За його оцінками, північнокорейці можуть захопити прикордонні зони і взяти заручників, щоб посилити напруженість і розпочати переговори.

"Північна Корея готується до можливості раптового нападу з використанням такої ж тактики, що й напад Хамаса на Ізраїль", — говорить він.

Проаналізувавши атаки Хамаса на Ізраїль з використанням ракет, партизанських загонів, вантажівок та мотоциклів, військовий сказав: "Виходячи з початкової оцінки, раптова операція Хамаса була успішною".

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів також повідомив про заходи протидії методам раптового нападу Північної Кореї, таких як артилерія дальньої дії, підрозділи проникнення та безпілотники.

Він пояснив: "Внаслідок протидії вогневої могутності ворожа артилерія дальньої дії, яка загрожує столичному регіону, усувається на ранній стадії, а засоби перехоплення забезпечують захист важливих об’єктів та великих баз у мегаполісі".

Директор Канг підкреслив, що підрозділи, що проникають сушею, морем і повітрям, можуть бути знищені за допомогою систем оборони передових баз, операцій комплексної оборони, операцій сил спеціальних операцій боротьби з морем та спільних операцій ППО.

Він додав, що навіть якщо Північна Корея нападе з використанням великої кількості безпілотників, їх можна виявити, ідентифікувати та збити за допомогою спільних операцій ППО.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

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