Насмотрелись на ХАМАС: КНДР готовится напасть на Южную Корею

В Южной Корее считают успешной операцию ХАМАС

КНДР готовиться к возможному нападению на Южную Корею. Тактику там подсмотрели у ХАМАС, который напал на Израиль.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. По его оценкам северокорейцы могут захватить приграничные зоны и взять заложников, чтобы усилить напряженность и начать переговоры.

"Северная Корея готовится к возможности внезапного нападения с использованием та же тактика, что и нападение Хамаса на Израиль", — говорит он.

Проанализировав атаки Хамаса на Израиль с использованием ракет, партизанских отрядов, грузовиков и мотоциклов, военный сказал: "Исходя из первоначальной оценки, внезапная операция Хамаса была успешной".

Глава Объединенного комитета начальников штабов также сообщил о мерах противодействия методам внезапного нападения Северной Кореи, таким как артиллерия дальнего действия, подразделения проникновения и беспилотники.

Он пояснил: "В результате противодействия огневой мощи вражеская артиллерия дальнего действия, которая угрожает столичному региону, устраняется на ранней стадии, а средства перехвата обеспечивают защиту важных объектов и крупных баз в мегаполисе".

Директор Канг подчеркнул, что подразделения, проникающие по суше, морю и воздуху, могут быть уничтожены с помощью систем обороны передовых баз, операций комплексной обороны, операций сил специальных операций по борьбе с морем и совместных операций ПВО.

Он добавил, что даже если Северная Корея нападет с использованием большого количества беспилотников, их можно обнаружить, идентифицировать и сбить с помощью совместных операций ПВО.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

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