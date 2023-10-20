Северная Корея грозит "превентивным" ядерным ударом: кому и за что

Друг путина решил помахать ядерной дубинкой

Северная Корея, глава которой Ким Чен Ын недавно посетил россию, разразился угрозами в адрес США. Ему не понравилось, что 17 октября Соединенные Штаты разместили стратегические воздушные силы, в том числе ядерный стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель-невидимку F-22 Raptor на Корейском полуострове.

Как сказано в комментарии государственного информационного агентства КНДР KCNA, впервые основные боевые воздушные силы США были одновременно развернуты на Корейском полуострове, а B-52, типичный стратегический бомбардировщик ВВС США, способный нести ядерное оружие, приземлился там.

Утверждается, что ВВС США "в тот же день совершили провокации в небе над районом военной демаркационной линии". Стратегический бомбардировщик В-52 ВС США и истребители F-35А ВВС Южной Кореи провели масштабную совместную воздушную операцию. Она была воспринята в Северной Корее как "учения против КНДР". Еще одни учения, с американским ядерным стратегическим бомбардировщиком B-52 в небе над районами Корейского полуострова запланированы на 22 октября.

В КНДР расценивают это как "преднамеренные провокационные действия США в ядерной сфере". Там грозятся "превентивным ударом".

"Прошли те времена, когда право на превентивный удар было "монополией" США … Теперь, когда США и Республика Корея устроили провокацию к ядерной войне против КНДР, КНДР пойдет на соответствующий вариант. США следует как можно скорее понять, что их повторяющиеся ошибки приблизят критический момент для американского континента", — заявили в КНДР.

Как сообщал "Телеграф", американская разведка подтвердила, что КНДР поставляет россии боеприпасы для войны против Украины. Речь идет о ракетах типа "Катюша" и 152-мм снарядах.