КНДР постачає зброю росії: у Китаї розповіли, що робитимуть з цим

У Китаї виступають за мир в Україні, але дозволять КНДР постачати снаряди росії

Китай не втручатиметься у співпрацю росії та КНДР і не перешкоджатиме нарощуванню постачання боєприпасів на потреби російської армії.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь. Крім того, він додав, що зараз усі міжнародні зусилля мають бути спрямовані на припинення вогню та відновлення миру в Україні.

"Хочу наголосити: всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб допомогти зупинити вогонь та відновити світ в Україні. Але ми не втручаємося у двосторонню співпрацю інших країн", — сказав дипломат.

При цьому представник Пекіна нагадав, що позиція його країни полягає в тому, що необхідно поважати суверенітет та територіальну цілісність держав згідно з принципами ООН.

Цзюнь при цьому додав, що "інтереси безпеки мають бути враховані всіма сторонами", а також зазначив, що під час головування Китаю в Раді безпеки ООН він буде відкритий до будь-яких подальших дискусій з питань миру та безпеки в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в МЗС Литви назвали кількість артилерійських снарядів, яку КНДР передала росії і ту, яку ЄС передала Україні. Виявилося, що Україна отримала їх у рази менше.