Игнорирование экономических проблем сделает россию еще более зависимой от Китая

Финансовые потери россии из-за вторжения в Украину, санкций и заморозки активов уже превысили 1 триллион долларов, однако кремль продолжает упорно вести войну несмотря на то, что это ведет страну к катастрофе.

Такое мнение высказал "Телеграфу" глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, экс-члену Совета НБУ Виталий Шапран.

По его словам, российский диктатор владимир путин поручил перевести экспорт в национальные валюты, чтобы обойти санкции ЕС и США, а также запрет на продажу долларов. Однако это привело к возникновению новых проблем.

"Во-первых, сейчас около 40% экспорта из россии происходит в рублях, которые возвращаются к ним неравномерно по месяцам. В результате искусственно образуется дефицит валюты на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Во-вторых, не все валютные рынки их торговых партнеров выдержали всплеск объемов поставок из россии", — отметил Шафран.

Он отметил, что в Индии таким образом застряли 40 миллиардов долларов выручки российских нефтетрейдеров, поскольку эти средства заморожены на счетах в индийских банках. То есть на бумаге получился профицитный платежный баланс, а на деле ММВБ испытал существенный дефицит валюты.

Чтобы решить проблему, Центробанку пришлось экстренно повышать учетную ставку, а властям вводить обязательную продажу валютной выручки. Проблема со слабым рублем, добавил эксперт, не решена до сих пор и он прогнозирует еще одно повышение учетной ставки в ближайшие месяцы.

"Потери россиян из-за войны и санкций вместе с замороженными активами уже превышают 1 трлн долларов. С экономической точки зрения им давно стоило бы вывести войска из Украины и завершить войну. Но диктаторский режим у наших соседей отодвинул экономические вопросы на второй план, что ведет их экономику к катастрофе и увеличению зависимости от решений Компартии КНР", — говорит Шафран.

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Как сообщалось ранее, в россии придумали механизм обхода санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. В связи с этим доходы кремля от продажи сырья выросли.