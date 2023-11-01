путіну давно варто було забути про Україну: фінансовий аналітик передрік катастрофу економіці рф

Ігнорування економічних проблем зробить росію ще більш залежною від Китаю

Фінансові втрати росії через вторгнення в Україну, санкції та заморожування активів вже перевищили 1 трильйон доларів, проте кремль продовжує завзято вести війну, попри те, що це веде країну до катастрофи.

Таку думку висловив в коментарі "Телеграфу" голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

За його словами, російський диктатор володимир путін доручив перевести експорт у національні валюти, щоб обійти санкції ЄС і США, а також заборону на продаж доларів. Однак це призвело до нових проблем.

"По-перше, зараз близько 40% експорту з росії відбувається в рублях, які повертаються до них нерівномірно по місяцях. У результаті штучно утворюється дефіцит валюти на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ). витримали сплеск обсягів постачання з росії", — зазначив Шафран.

Він зазначив, що в Індії таким чином застрягли 40 мільярдів доларів виторгу російських нафтотрейдерів, оскільки ці кошти заморожені на рахунках в індійських банках. Тобто на папері вийшов профіцитний платіжний баланс, а насправді ММВБ зазнав суттєвого дефіциту валюти.

Щоб вирішити проблему, Центробанку довелося екстрено підвищувати облікову ставку, а владі запроваджувати обов’язковий продаж валютної виручки. Проблема зі слабким рублем, додав експерт, не вирішена і досі, а тому він прогнозує ще одне підвищення облікової ставки в найближчі місяці.

"Втрати росіян через війну та санкції разом із замороженими активами вже перевищують 1 трлн доларів. З економічного погляду їм давно варто було б вивести війська з України та завершити війну. Але диктаторський режим у наших сусідів відсунув економічні питання на другий план, що веде їхню економіку до катастрофи та збільшення залежності від рішень Компартії КНР", — каже Шафран.

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Як повідомлялося раніше, у росії придумали механізм обходу санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. У зв’язку із цим доходи кремля від продажу сировини зросли.