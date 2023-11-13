Точно не Украина: в Белом доме назвали главную тему переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Темы переговоров уже известны

В планах США как можно скорее восстановить военные связи с Китаем. На этом настаивает американский лидер Джо Байден.

Такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters. По его словам, Байден уверен, что сотрудничество с Китаем отвечает интересам национальной безопасности США.

"Президент решительно настроен на восстановление связей между военными… Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", — отметил он.

По словам представителя Белого дома, восстановление военных связей может происходить на всех уровнях. Салливан добавил, что Байден попытается наладить сотрудничество с Китаем во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Он называет эту тему главной во время предстоящей встречи.

"Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить", — сказал Салливан.

Напомним, что встреча Байдена и Си Цзиньпина пройдет 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Два лидера встретятся лишь второй раз с момента вступления Байдена в должность.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на встрече затронут темы войны в Украине и Израиле, а также другие важные вопросы.