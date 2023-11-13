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Точно не Україна: у Білому домі назвали головну тему переговорів Байдена та Сі Цзіньпіна

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Це буде третя зустріч лідерів США та Китаю. Новина оновлена 13 листопада 2023, 06:41
Це буде третя зустріч лідерів США та Китаю.. Фото Білий дім

Теми переговорів вже відомі

У планах США якнайшвидше відновити військові зв’язки з Китаєм. На цьому наполягає американський лідер Джо Байден.

Таку заяву зробив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters. За його словами, Байден упевнений, що співпраця з Китаєм відповідає інтересам національної безпеки США.

"Президент рішуче налаштований на відновлення зв’язків між військовими. Нам потрібні ці лінії зв’язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь", — зазначив він.

За словами представника Білого дому, відновлення військових зв’язків може відбуватися на всіх рівнях. Салліван додав, що Байден спробує налагодити співпрацю з Китаєм під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він називає цю тему головною під час майбутньої зустрічі.

"Китайці переважно розірвали ці комунікаційні зв’язки. Президент Байден хотів би їх відновити", — сказав Салліван.

Нагадаємо, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна пройде 15 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Два лідери зустрінуться лише вдруге з моменту вступу Байдена на посаду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на зустрічі обговорять теми війни в Україні та Ізраїлі, а також інші важливі питання.

Теги:
#США #Китай #Сі Цзіньпін #Джо Байден