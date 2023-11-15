Байден та Сі Цзіньпін розпочали зустріч: перші заяви

Журналістів на зустріч не пустять

Президент США Джо Байден і глава Китаю Сі Цзіньпін розпочали двосторонню зустріч у Сан-Франциско, вона проходить за зачиненими дверима і без допуску журналістів.

Як пише CNN, лідери двох найбільших економік світу зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який цього року проходить у США.

Байден та Сі Цзіньпін не стали відповідати на запитання журналістів перед зустріччю, проте виступили з короткою промовою. Зокрема, лідер Китаю зазначив, що обидві країни не мають права повертатися одна до одної спиною, а конкуренція не повинна стати головним трендом у їхніх відносинах.

"Вважаю двосторонні відносини США та КНР найважливішими у всьому світі", — зазначив він, хоча й визнав, що за 50 років вони ніколи не були гладкими.

Крім того, він додав, що Земля є досить великою, щоб обидві країни могли досягти процвітання.

Своєю чергою, Байден зазначив, що він радий бачити свого колегу, якого вже давно знає, і цінує можливість провести чергову особисту зустріч.

"Ми не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими та корисними", — зазначив Байден.

Відносини між країнами сильно загострилися після візиту колишнього спікера Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань, а потім і після "вторгнення" китайської повітряної кулі до американського повітряного простору. Вважається, що під час цієї розмови глави двох країн намагатимуться знизити напругу та повернутися до більш продуктивної співпраці.

Зокрема радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван говорив, що, швидше за все, основна тема розмови торкнеться відновлення військових зв’язків між двома країнами. Оскільки у двосторонніх відносинах багато конфліктних питань, то цей діалог все одно буде лише першими кроками на цьому шляху і чекати на якийсь прорив не варто.