Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: у США розповіли, як Китай може допомогти Україні

У США переконані, що Китай міг би зіграти свою роль у підтримці України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін мають намір 15 листопада провести зустріч, під час якої буде порушено питання допомоги Україні.

Як передає Голос Америки, координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, лідери двох країн мають намір обговорити кілька питань.

"Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні, і президент чітко дасть зрозуміти, що ми й надалі підтримуватимемо Україну проти російської агресії", — сказав він.

При цьому він додав, що Китай міг би відіграти певну роль і підтримати США цим шляхом, а також допомогти українському президенту Володимиру Зеленському просувати його формулу світу на міжнародній арені.

Також Кірбі каже, що напевно буде порушено питання загострення на Близькому Сході, а саме буде проведена розмова про підтримку Ізраїлю та надання гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван говорив, що, швидше за все, основна тема розмови торкнеться відновлення військових зв’язків між двома країнами. Оскільки у двосторонніх відносинах багато конфліктних питань, то цей діалог все одно буде лише першими кроками на цьому шляху і чекати на якийсь прорив не варто.