Встреча Байдена и Си Цзиньпина: в США рассказали, как Китай может помочь Украине

В США убеждены, что Китай мог бы сыграть свою роль в поддержке Украины и Израиля

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин намерены 15 ноября провести встречу, во время которой будет затронут вопрос помощи Украине.

Как передает Голос Америки, координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби, лидеры двух стран намерены обсудить несколько вопросов.

"Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии", — сказал он.

При этом он добавил, что Китай мог бы сыграть определенную роль и поддержать США на этом пути, а также помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому продвигать его формулу мира на международной арене.

Также Кирби говорит, что наверняка будет поднят вопрос обострения на Ближнем Востоке, а именно будет проведен разговор о поддержке Израиля и оказанию гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что скорее всего основная тема разговора коснется восстановлению военных связей между двумя странами. Поскольку в двусторонних отношениях много конфликтных вопросов, то этот диалог все равно будет лишь первыми шагами на этом пути и ждать какого-то прорыва не стоит.