Вперше за шість років: Сі Цзіньпін прибув до США

На цю зустріч покладають багато надій

У вівторок, 14 листопада, глава Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший за шість років візит до Сполучених Штатів. Він зустрінеться із президентом США Джо Байденом у Сан-Франциско вранці 15 листопада, після чого відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Його зустріч із Байденом стане першою особистою зустріччю між лідерами США та Китаю за рік. Офіційні особи США називають її можливістю зменшити напругу в тому, що багато хто вважає найнебезпечнішим суперництвом у світі, пише Reuters.

Після прильоту на американську землю, Сі помахав рукою з пасажирських сходів, прикріплених до його літака Air China. На злітній смузі його зустрічали офіційні особи США, включаючи міністра фінансів США Джанет Йеллен та посла США у Китаї Ніколаса Бернса. Після цього лідер Китаю сів у свій китайський лімузин Hongqi, або "Червоний прапор", і виїхав з аеропорту до міста.

Менш як за дві години до цього держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до членів АТЕС. Він заявив, що США вірять у "регіон, де економіки вільні обирати власний шлях… де товари, ідеї, люди переміщуються законно та вільно".

Зазначається, що хоча Блінкен і не згадав про Китай у своїх коментарях, його промова повторила риторику США останніх років. У ній Вашингтон звинувачував Китай у залякуванні менших країн Індо-Тихоокеанського регіону та спробах підірвати існуючий "заснований на правилах" порядок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван напередодні зустрічі СІ та Байдена заявив, що у планах США якнайшвидше відновити військові зв’язки з Китаєм. Він називає цю тему головною під час майбутніх переговорів.

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