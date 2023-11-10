Що США запропонують Китаю, щоб змусити путіна забратися з України? Прогноз від ексглави МЗС

Війну в Україні можна закінчити у дипломатичний спосіб, каже Володимир Огризко

Деякі західні медіа в листопаді почали писати, що Захід підштовхуватиме Україну до переговорів з росією, а також попереджатиме, що далі все може бути лише гіршим для Києва. Тим часом намічаються інші переговори, здатні вплинути на перебіг російсько-української війни.

Йдеться про зустріч президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вона запланована на 15 листопада на полях саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско.

Колишній глава Міністерства закордонних справ України (2007—2009 рр.) Володимир Огризко прокоментував "Телеграфу" можливість переговорів Києва та Москви, а також очікування від переговорів керівників США та КНР.

"Які переговори можна вести з росією? Сам факт початку такого процесу означатиме, що ми визнаємо путіна рукоподаваним. А не тим політиком, який має чекати на арешт і суд у Гаазі. Тим, з ким можна говорити навіть після тих звірств, які принесли його підлеглі за його наказом до України", – зазначає Володимир Огризко.

На його думку, всім, хто навіть теоретично розмірковує про переговори Києва з москвою, потрібно поставити запитання саме у такій площині. Чи готові вони сісти за один стіл із серійним убивцею, воєнним злочинцем, мародером, ґвалтівником тощо? Швидше за все, відповідь буде однозначною – негативною, підкреслює дипломат.

"Насправді, крім теоретиків та корисних ідіотів, яких, як не дивно, на Заході менше не стає, думки про переговори з путіним ніхто не висловлює. Реальність така (і Володимир Зеленський чітко дає це зрозуміти), що сідати з воєнним злочинцем за стіл переговорів ніхто не стане. Упевнений, у цьому президента підтримують понад 90% українців. Отже, шансів на втілення в життя мрій такого роду "оракулів" дуже мало", — упевнений ексглава МЗС.

Водночас, продовжує він, те, що американці не надають нам максимально необхідних для розгрому росіян озброєнь, говорить про те, що у Вашингтоні ще сподіваються знайти дипломатичні методи вирішення наслідків російської агресії. Що росія забереться з української території, виплатить компенсації тощо…

"Підштовхнути її до такого рішення без великої крові може тиск з боку Китаю, — пояснює Володимир Огризко. — На сьогодні росія стала економічною підстилкою для Піднебесної. І вже не може вести незалежну зовнішньоекономічну політику. На Захід двері для неї зачинені. І якщо закриються ще й двері на Схід, то російська економіка швидко припинить існування. Потік нафто- та газодоларів, який ще, на жаль, не вичерпався, дозволяючи продовжувати війну, зупиниться".

На думку експерта, американці, схоже, покладають велику надію на зустріч у Сан-Франциско.

"Там, безумовно, йтиметься не лише про ядерні справи, що вже анонсувалося. Хоча сам факт консультацій з цієї теми говорить про те, що американці бачать у сучасному Китаї головну реальну загрозу. При тому, що арсенали КНР у рази менші, ніж у США. Але американці чудово розуміють, хто буде другим полюсом у світі. Точно не росія, яка опустилася до рівня сировинного придатка Китаю", — наголошує дипломат.

Він вважає, що від зустрічі багато чого залежить. Якщо американцям вдасться домовитися з китайцями про якусь форму мирного співіснування, якщо Пекін після цього почне реально тиснути на росію, щоб та забралася з України, є шанси на швидкий і позитивний для нас результат війни, прогнозує Володимир Огризко.

"Чи піде на це КНР — залежить від того, що запропонують США, — зазначає він. — А запропонувати американці можуть, наприклад, разом з Китаєм створювати нову систему глобальної безпеки. Таку, яка керуватиметься не маразмами путіна і подібних до нього, а правилами, єдиними для всіх. Китай, зрештою, має бути в цьому зацікавлений. Тому що це насамперед торгова держава, а не держава, яка розмахує ядерною палицею".

Якщо вдасться домовитися про щось подібне, тоді є шанс, що війна закінчиться саме дипломатично, вважає ексглава МЗС. Якщо ні – залишиться лише військовий шлях, причому в результаті буде покарано і Китай – через поразку росії, констатує Володимир Огризко.