ПАРЄ визнала путіна диктатором: подробиці

Резолюцію ПАРЄ було прийнято одноголосно

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, якою президента росії володимира путіна визнано диктатором. За це рішення проголосували 43 євродепутати.

Як повідомляє пресслужба ПАРЄ, Асамблея закликала держави-члени Ради Європи визнати володимира путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та припинити всі контакти з ним. Винятком можуть бути лише гуманітарні контакти та контакти з метою досягнення миру.

Асамблея підкреслила, що путін перебуває при владі як президент чи прем’єр-міністр з 2000 року. "Поправки до конституції росії, внесені в липні 2020 року, продовжили його потенційне президентство до 2036 року, що викликало занепокоєння з приводу відсутності стримувань і противаг. Це, у поєднанні зі зростаючими репресіями проти внутрішніх опонентів і діями росіян в Україні, підкреслює ціну безконтрольної президентської влади", — йдеться у рішенні.

Результати голосування

"Переважна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого перебування при владі у поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила російську федерацію на де-факто диктатуру", — заявили європарламентарі.

Зазначається, що ця резолюція була ухвалена на основі доповіді Пітера Омцігта (Нідерланди, ЄНП/ХД). У документі Асамблея також нагадала про висновки Венеціанської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові засади".

Асамблея вказала на російську агресію проти України та її наслідки як на свідчення того, що диктатури становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів, як це визначено у статті 2 Статуту ООН. Таким чином, парламентарі заявили, що відновлення демократії у росії відповідає інтересам не лише російського народу, а й Європи та всього світу.

Крім того, Асамблея підтвердила свою підтримку створенню спеціального міжнародного кримінального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності російське керівництво, включаючи володимира путіна, відповідального за свої дії, починаючи з незаконної анексії Криму та війни на Донбас і збиття літака рейсу MH17.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення резолюції. "Вітаю потужну резолюцію ПАРЄ, яка визнає росію диктатурою. Понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів усередині та за межами країни", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих до росії. У її тексті вперше згадується термін "геноцид" щодо дій рф в офіційному документі такого рівня. Більше того, був визнаний причетним до цього геноциду і білоруський диктатор олександр лукашенко.