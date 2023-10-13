ПАСЕ признала путина диктатором: подробности

ПАСЕ признала режим путина в рф диктатурой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, котрой президент россии владимир путин признан диктатором. За данное решение проголосовали 43 евродепутата.

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, Ассамблея призвала государства-члены Совета Европы "признать владимира путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и в целях достижения мира".

Ассамблея подчеркнула, что путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра с 2000 года. "Поправки к конституции россии, внесенные в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство до 2036 года, что вызвало обеспокоенность по поводу отсутствия сдержек и противовесов. Это, в сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями россии в Украине, подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти", — говорится в решении.

"Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила российскую федерацию в де-факто диктатуру", — заявили европарламентарии.

Новость дополняется…