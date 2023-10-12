"Вся надежда на россию": сербский тренер поздравил путина и потерял все

Сербский специалист потерял работу из-за любви к путину

Сербский мини-футбольный тренер Владимир Йованович поплатился за поздравление президента рф владимира путина с днем рождения.

Об этом специалист рассказал сам в интервью sport24.ru. Йованович рассказал, что его не только уволили с эстонского МФК "Смсраха", но и вся его карьера рухнула, ведь в Европе, похоже, места для него нет. Тем не менее специалист не отчаивается и очень просится в рф.

"Да, смог бы работать в рф. Я квалифицированный специалист и не боюсь брать на себя ответственность. Мой русский постепенно становится все лучше и лучше. Если вы говорите медленно, я все понимаю. Сейчас знаю русский на 40% плюс хорошо говорю по-английски. Но из уважения к россии, если возглавлю клуб из россии, постараюсь говорить только на русском", — заявил Владимир.

А вот про варианты из Европы Йованович, похоже, даже не думает.

"Не знаю, какой будет реакция в других странах Западной Европы, если они узнают обо мне и о таком инциденте — невинном, казалось бы. Но это просто ненормально. Мне сейчас будет трудно найти работу. Буду рад, если кто-нибудь мне поможет в россии", — добавил специалист.

Напомним, 7 октября тренер эстонского "Смсраха" Йованович в соцсети поздравил главу кремля с днем рождения: "Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек". Через 20 минут он был уволен.

Ранее сообщалось, что российский олигарх опозорился, поздравляя путина.

К слову, в сети высмеяли знаменитых спортсменов, которые также решили поздравить главу кремля.