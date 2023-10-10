Сербского тренера настигла мгновенная карма за любовь к путину

Наставник потерял работу после того, как поздравил диктатора с днем рождения

Сербский тренер эстонского мини-футбольного клуба "Смсраха" Владимир Йованович поплатился за свою любовь к президенту рф владимиру путину, который на днях праздновал день рождения.

Об этом сообщает Р-Спорт. По информации источника, Йованович решил поздравить путина в соцсетях, однако не учел политической ситуации в Эстонии.

Тренер написал в соцсети: "Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек". После этого эстонский клуб расторг контракт со специалистом. Руководитель команды Андрей Головин назвал поведение Йовановича "некорректным".

"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях", – сказал Головин.

Йованович, в свою очередь, говорил про свободу слова и демократию.

"Я спортсмен из страны, в которой есть свои традиции, как и у эстонцев есть свои. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать – это называется свободой слова, это демократия.

Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся", – прокомментировал свою отставку Владимир.

Ранее сообщалось, что сын олигарха, тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг случайной унизил путина.

Напомним, Ротенберг во время товарищеского хоккейного матча ударил соперника клюшкой, после чего потерпевшего наказали за нарушение правил.