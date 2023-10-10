Сербського тренера наздогнала миттєва карма за любов до путіна

Наставник втратив роботу після того, як привітав диктатора з днем народження

Сербський тренер естонського мініфутбольного клубу "Смсраха" Володимир Йованович поплатився за свою любов до президента рф володимиру путіна, який днями святкував день народження.

Про це повідомляє Р-Спорт. За інформацією джерела, Йованович вирішив привітати путіна в соцмережах, проте не врахував політичної ситуації в Естонії.

Тренер написав у соцмережі: "Довгих років життя, тезка! Серби та росіяни – брати навіки". Після цього естонський клуб розірвав контракт із фахівцем. Керівник команди Андрій Головін назвав поведінку Йовановича "некоректною".

"Ми припинили співпрацю через некоректну поведінку тренера в соціальних мережах", — сказав Головін.

Йованович, у свою чергу, говорив про свободу слова та демократію.

"Я спортсмен з країни, в якій є свої традиції, як і в естонців є свої. Я поважаю думку кожного, але ніхто на цій планеті не може вказувати мені, що думати — це називається свободою слова, це демократія.

Мені справді шкода, що я на власному гіркому досвіді із цим зіткнувся”, – прокоментував свою відставку Володимир.

Раніше повідомлялося, що син олігарха, тренер хокейного клубу СКА Роман Ротенберг випадково принизив путіна.

Нагадаємо, Ротенберг під час товариського хокейного матчу вдарив суперника ключкою, після чого потерпілого покарали за порушення правил.