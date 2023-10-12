"Вся надія на росію": сербський тренер привітав путіна і втратив усе

Сербський фахівець втратив роботу через любов до путіна

Сербський мініфутбольний тренер Володимир Йованович поплатився за привітання президента рф володимира путіна з днем народження.

Про це фахівець розповів сам в інтерв’ю sport24.ru. Йованович розповів, що його не лише звільнили з естонського МФК "Смсраха", а й уся його кар’єра розвалилася, адже в Європі, схоже, місця для нього немає. Проте фахівець не впадає у відчай і дуже проситься у рф.

"Так, зміг би працювати в росії. Я кваліфікований фахівець і не боюся брати на себе відповідальність. Моя російська поступово стає все краще і краще. Якщо ви говорите повільно, я все розумію. Зараз знаю російську на 40% плюс добре розмовляю англійською. Але з поваги до росії, якщо очолю клуб з росії, постараюся говорити тільки російською ", — заявив Володимир.

А ось про варіанти із Європи Йованович, схоже, навіть не думає.

"Не знаю, якою буде реакція в інших країнах Західної Європи, якщо вони дізнаються про мене і про такий інцидент — невинний, здавалося б. Але це просто ненормально. Мені зараз буде важко знайти роботу. Буду радий, якщо хтось мені допоможе в росії ", — додав фахівець.

Нагадаємо, 7 жовтня тренер естонського "Смсраха" Йованович у соцмережі привітав голову кремля з днем народження: "Довгих років життя, тезка! Серби та росіяни – брати навіки ". Через 20 хвилин його було звільнено.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх зганьбився, вітаючи путіна.

До речі, у мережі висміяли знаменитих спортсменів, які також вирішили привітати голову кремля.