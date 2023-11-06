"Любов путіна до Золотої Орди – не випадкова": генерал-розвідник пояснив нюанси

20 років росіянам нав’язували імперську ідеологію, рабське мислення та кріпацтво, говорить Василь Богдан

У ході спілкування з членами Громадської палати російський диктатор володимир путін похвалив Золоту Орду, яка нібито була куди милосерднішою за "нашестя Заходу". Він також вкотре заявив, що Україна нібито була сформована лише за радянської влади, "у тому числі за рахунок південноруських земель". А місяць тому на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" путін запевняв, що будує "новий світ", що росія не починала війну в Україні, що у всьому винен той самий Захід.

Чому путін продовжує висловлювати чергові божевільні меседжі та чому росіяни нормально їх сприймають? Про це "Телеграфу" розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Останні десять років путін на всіх форумах – і внутрішніх, і зовнішніх – висловлював свої божевільні ідеї. І щодо того, що найбільша трагедія ХХ століття – розвал СРСР. І щодо того, що обожнюваний ним Радянський Союз і республіки, що входили до нього, були створені таким чином, що вихід з нього означав для них "приростання" територіями чи не за рахунок росії. Періодично згадував Леніна як нібито творця України. Все готувалася до того, щоб повернути, як говорив путін, "історичні російські землі" в лоно сучасної рф", — наголошує Василь Богдан.

За його словами, це було очевидно. Але сусіди росії, включаючи Україну, чомусь не розуміли, до чого саме все йде. Що саме мав на увазі путін, коли говорив такі речі на адресу незалежних держав, якими стали колишні радянські республіки.

Останні ж заяви путіна, сказані на тлі невдач агресора в російсько-українській війні, зроблені з метою виправдання нападу на Україну та продовження війни, вважає генерал. Мовляв, все правильно, треба й надалі терпіти, йти на будь-які жертви заради "спільної мети".

"Не слід дивуватися путінським реверансам у бік Золотої Орди. Років десять тому російська Академія наук почала розробляти теорію, що монголо-татарського ярма нібито не було. Що це якісь неправильні підходи. Що той період пішов на користь етнічним росіянам, слов’янам. Хоча ми чудово розуміємо, з кого складається справжня росія. Це тюркські та угро-фінські племена. І є просто органічний зв’язок Московії та сучасної росії – із Золотою Ордою. Ще відомий теоретик лівих ідей Карл Маркс говорив, що колиска Московії – у кривавому болоті монгольського рабства. І це правда. Яку тепер підтверджує путін своїми заявами", – наголошує експерт.

Він вважає, що путін фактично розписується в тому, що взяв на озброєння найжахливішу управлінську методологію. Ту, яка використовувалася в Золотій Орді. Це рабство всіх, хто нижче, це тотальне домінування знаті, це — ухвалення рішення за всіх фактично однією особою (ханом, царем, вождем).

"Чому це нормально сприймається більшістю російського суспільства (не всіма, тому що багато хто виїхав, багато хто був убитий або посаджений, заляканий)? А тому що 20 років поспіль відбувалося охмуряння росіян націонал-шовіністичною, імперською ідеологією, формування рабського мислення, кріпосної свідомості. Того самого, яке, як говорило свого часу багато культурних та наукових діячів, у принципі, властиве росіянам", – пояснює Василь Богдан.

Класичний вираз "російський мужик любить батіг" найяскравіше проявився в путінській росії, де всі мріяли про "міцну руку", акцентує генерал.

Усі останні путінські меседжі, продовжує він, наголошують на простій істині – Московія не має нічого спільного ні з Київською Руссю, ні зі слов’янством загалом. Немає в нас братських зв’язків, немає "скрєп". Послідовником Київської Русі є саме сучасна Україна, а не Московія та сучасна росія, наголошує експерт.

Ветеран зовнішньої розвідки вважає, що путін своїми безглуздими заявами підтвердив – яка справжня історія росії, хто її формував, яка у них психологія та ідеологія. Як вони ведуть війни? Абсолютно як монголо-татарська орда. Набіги на чужі землі, захоплення їх, захоплення їхніх багатств, їхніх людей. Спроба перетворити всіх на таких самих рабів, як самі.

"Між іншим, 70% росіян, після того, як вони більш-менш встали на ноги, були представниками монголо-татарського етносу, — зазначає Василь Богдан. — Чи прозріє російське суспільство в тому ареалі, який там зараз існує? Ні! Так, німці зуміли прозріти після Другої світової. Але цьому передував крах гітлерівського нацистського режиму внаслідок серйозних бойових операцій антигітлерівської коаліції. Він був знесений, стертий з лиця землі. Фашистська Німеччина капітулювала. Було проведено денацифікацію, було безліч заборон, навіть тимчасовий поділ країни".

Генерал упевнений: якщо цивілізований світ не хоче, щоб у центрі Європи лютувала монголо-татарська орда сучасного вигляду, щоб відродилося рабство, а демократія була знищена на цьому континенті, йому слід всіляко підтримувати Україну. Це стосується Європи, США, загалом НАТО, уточнює експерт.

"Вони повинні надати нам те високотехнологічне озброєння, яке дозволить ЗСУ вигнати агресора, завдати йому такої поразки, від якої він не одужає. Що неминуче призведе до краху путінського режиму, – пояснює Василь Богдан. – Після чого ліберально-демократичні російські сили, зокрема ті, що отримали можливість повернутися з-за кордону, вийти з ув’язнення, почнуть побудову нової росії. Але вже без ядерної складової".