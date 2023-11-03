Він виступив перед членами Громадської палати

Президент росії володимир путін, попри чутки про його смерть, на зустрічі з членами Громадської палати привітав росіян з прийдешнім Днем народної єдності, який відзначається у рф 4 листопада. У ході ппривітання диктатор згадав Олександра Невського та Золоту Орду.

Відповідне відео публікують росЗМІ. Путін без кінця "екал", переконував присутніх у важливості "єдності народу", і у якості ілюстрації чомусь звернувся до Золотої Орди.

"Єдність народу була ключовою складовою виходу росії на нові рубежі. Так було завжди... Давайте згадаємо часи Олександра Невського. Адже він їздив до Орди, кланявся ординським ханам, отримував ярлик на князювання, в тому числі й насамперед для того, щоб ефективно протистояти навалі Заходу. Чому? А тому, що ординці поводилися нахабно, жорстоко, але вони не торкалися головного — нашої мови, традицій, культури, на що претендували західні завойовники", — заявив путін.

Він додав, що росія і сьогодні "захищає свою історію, цінності, культуру, мову, у тому числі на Донбасі та "Новоросії". путін також знову повторив свою улюблену тезу, що "величезна Україна була сформована лише за радянської влади, у тому числі за рахунок південноруських земель".

Раніше "Телеграф" розповідав, що представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що інформація про смерть президента росії володимира путіна, яку поширив ряд Telegram-каналів, є не перевіреною. Насамперед вона націлена на внутрішню аудиторію рф.