Відмова від внесення членських внесків збереже офіційному Кишиніву сотні тисяч доларів

Молдова, котра ще взимку заявила про бажання позбавитися звання члена Співдружності Незалежних Держав (СНД), нарешті припинить сплачувати щорічні внески на потребу цієї організації. Як відомо, країна обрала для себе проєвропейський вектор руху, тож намагається дистанціюватися від усього, що має відношення до колишнього Радянського Союзу.

Детальніше про важливе для розвитку Молдови та Європи загалом рішення повідомляє Radio Europa. Зазначається, що молдавський уряд погодив подібне поводження із бюджетними грошима не лише через денонсацію членства Молдови у СНД, а ще й завдяки "банківським санкціям, накладеним на російську федерацію".

Зазначимо, що загалом за участь у будь-яких міжнародних організаціях молдовський уряд мав виплатити у 2023 році близько 66,5 млн леїв (приблизно 3,2 млн доларів). Відповідно до погодженого документу країні вдасться скоротити свої видатки на майже 8,2 млн леїв (понад 400 тисяч доларів). Таким чином буде скорочено виплати, що планувалися для Міжнародної асамблеї СНД та семи іншим організаціям Співтовариства.

Це чергове підтвердження Молдовою обраного проєвропейського майбутнього та відмови від зближення із росією, що, звісно ж, може не сподобатися кремлю.

Утім, існування Співдружності Незалежних Держав, яку Україна повністю покинула іще в 2018 році, вже є досить номінальним. Адже попри те, що офіційний Київ уже кілька років як немає жодного відношення до організації, у жовтні цього року на нагородах СНД було помічено український прапор. Речник кремля дмитро пєсков спробував вельми "оригінально" пояснити цей концепт.