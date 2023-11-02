Отказ от внесения членских взносов сохранит официальному Кишиневу сотни тысяч долларов

Молдова, еще зимой заявившая о желании избавиться от звания члена Содружества Независимых Государств (СНГ), наконец перестанет платить ежегодные взносы на нужды этой организации. Как известно, страна выбрала для себя проевропейский вектор движения, поэтому пытается дистанцироваться от всего, что имеет отношение к бывшему Советскому Союзу.

Подробнее о важном для развития Молдовы и Европы в целом решении сообщает Radio Europa. Отмечается, что молдавское правительство согласовало подобное обращение с бюджетными деньгами не только из-за денонсации членства Молдовы в СНГ, но и благодаря "банковским санкциям, наложенным на российскую федерацию".

Отметим, что всего за участие в любых международных организациях молдавское правительство должно было выплатить в 2023 году около 66,5 млн леев (примерно 3,2 млн долларов). Согласно согласованному документу, стране удастся сократить свои расходы на почти 8,2 млн леев (более 400 тысяч долларов). Таким образом, будут сокращены выплаты, которые планировались для Международной ассамблеи СНГ и семи другим организациям Сообщества.

Это очередное подтверждение Молдовой избранного проевропейского будущего и отказ от сближения с россией, что, конечно же, может не понравиться кремлю.

Впрочем, существование Содружества Независимых Государств, которое Украина полностью покинула еще в 2018 году, уже достаточно номинально. Ведь, несмотря на то, что официальный Киев уже несколько лет как нет никакого отношения к организации, в октябре этого года на наградах СНГ был замечен украинский флаг. Спикер кремля Дмитрий Песков попытался весьма "оригинально" объяснить этот концепт.