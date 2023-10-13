На саммите СНГ президенту Узбекистана вручили орден с флагом Украины: у путина объяснились

В ходе общения с журналистами кремлевский спикер сделал новое абсурдное заявление насчет Украины

Совет глав СНГ наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Почетным знаком — высшей наградой организации. На нем вместе с другими флагами был также и флаг Украины. В россии уже поспешили прокомментировать наличие украинского символа, но вышло, как всегда, нелепо и смешно.

Так, в пятницу, 13 октября, президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил награду Мирзиёеву за его вклад в развитие СНГ. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Кыргызстан.

"Во многом благодаря личным усилиям Шавката Миромоновича в СНГ создана новая атмосфера доверия, формируется благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций. Также благодаря политической воле президента Узбекистана удалось завершить процесс по делимитации госграниц наших стран", — сказал Садыр Жапаров.

После этого события пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков в разговоре с журналистами попытался объяснить наличие флага Украины на почетном знаке СНГ. Он заявил, что якобы Украина не выходила из Содружества Независимых Государств (СНГ), а потому формально является его членом.

"Де-юре она (Украина, — Ред.) не прекращала (членство, — Ред.), она не выходила из СНГ", — сказал песков.

Стоит добавить, что в мае 2018 года бывший президент Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. Фактически с 19 мая 2018 года Украина вышла из данной структуры. В августе того же года представительство Украины при СНГ было закрыто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре путин подарил лидерам СНГ восемь перстней и один оставил себе. В социальны сетях появилось большое количество шуток и мемов, потому как пользователи сравнили это с девятью Кольцами власти из произведений Джона Рональда Руэла Толкина.