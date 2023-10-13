На саміті СНД президенту Узбекистану вручили орден із прапором України: у путіна дали пояснення

Під час спілкування з журналістами кремлівський речник зробив нову абсурдну заяву щодо України

Рада глав СНД нагородила президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва Почесним знаком – найвищою нагородою організації. На ньому разом з іншими прапорами був також і прапор України. У росії вже поспішили прокоментувати наявність українського символу, але вийшло, як завжди, безглуздо та смішно.

Так, у п’ятницю, 13 жовтня, президент Киргизстану Садир Жапаров вручив нагороду Мірзійоєву за його внесок у розвиток СНД. Про це пише Telegram-канал Sputnik Киргизстан.

"Багато в чому завдяки особистим зусиллям Шавкату Миромоновича в СНД створено нову атмосферу довіри, формується сприятливе середовище, яке сприяє зростанню взаємної торгівлі та інвестицій. Також завдяки політичній волі президента Узбекистану вдалося завершити процес делімітації держкордонів наших країн", — сказав Садир Жапаров.

Після цієї події прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков у розмові з журналістами спробував пояснити наявність прапора України на почесному знаку СНД. Він заявив, що нібито Україна не виходила зі Співдружності Незалежних Держав (СНД), а тому формально є її членом.

"Де-юре вона (Україна, — Ред.) не припиняла (членство, — Ред.), вона не виходила із СНД", — сказав пєсков.

Варто додати, що у травні 2018 року колишній президент Петро Порошенко підписав указ про відкликання представників країни зі всіх статутних органів СНД. Фактично з 19 травня 2018 року Україна вийшла із цієї структури. Торішнього серпня того ж року представництво України при СНД було закрито.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в грудні путін подарував лідерам СНД вісім перснів і один залишив собі. У соціальних мережах з’явилася велика кількість жартів та мемів, тому що користувачі порівняли це з дев’ятьма Кільцями влади з творів Джона Рональда Руела Толкіна.