Напряжение между россией и Молдовой растет: москва уже угрожает

В россии грозят дать ответ

Между россией и Молдовой произошел очередной виток ухудшения отношений после того, как Кишинев сократил количество российских дипломатов в стране.

Как сообщает NewsMaker, в российском МИД такой шаг назвали "недружественным" и пригрозили последствиями для отношений между странами.

Представитель МИД рф мария захарова комментируя случившееся заявила, что это были "ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа"

В ведомстве также заявили, что из-за сокращения количества дипломатов в посольстве не смогут предоставлять "должные объемы и сроки предоставления консульских услуг".

В ответ на это президент Молдовы Майя Санду выразила убеждение, что в посольстве достаточно сотрудников, чтобы нормально выполнять свои обязанности.

"В целом наши отношения с россией резко ухудшились, после того как россия напала на Украину и убивает там невинных людей, разрушает города и села", — отметила она.

Как сообщалось ранее, в начала 2023 года россияне пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове и начать там попытку государственного переворота. Секретный российский документ удалось получить украинским разведчикам и передать его коллегам из Кишинева и НАТО. После этого Санду подтвердила, что информация об этом является правдой.