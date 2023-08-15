Напруга між росією та Молдовою зростає: москва вже погрожує

У росії загрожують дати відповідь

Між рф та Молдовою стався черговий виток погіршення відносин після того, як Кишинів скоротив кількість російських дипломатів у країні.

Як повідомляє NewsMaker, у російському МЗС такий крок назвали "недружнім" і погрожували наслідками для відносин між країнами.

Представник МЗС рф марія захарова коментуючи те, що сталося, заявила, що це були "нічим не обґрунтовані і недружні дії, які не залишаться без відповіді".

У відомстві також заявили, що через скорочення кількості дипломатів у посольстві не зможуть надавати "належні обсяги та терміни надання консульських послуг".

У відповідь президент Молдови Майя Санду висловила переконання, що в посольстві достатньо співробітників, щоб нормально виконувати свої обов’язки.

"Загалом наші відносини з росією різко погіршилися після того, як росія напала на Україну і вбиває там невинних людей, руйнує міста та села", — зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, на початку 2023 року росіяни намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові та розпочати там спробу державного перевороту. Секретний російський документ вдалося отримати українським розвідникам та передати його колегам із Кишинева та НАТО. Після цього Санду підтвердила, що інформація про це є правдою.