Напруга між росією та Молдовою зростає: москва вже погрожує
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У росії загрожують дати відповідь
Між рф та Молдовою стався черговий виток погіршення відносин після того, як Кишинів скоротив кількість російських дипломатів у країні.
Як повідомляє NewsMaker, у російському МЗС такий крок назвали "недружнім" і погрожували наслідками для відносин між країнами.
Представник МЗС рф марія захарова коментуючи те, що сталося, заявила, що це були "нічим не обґрунтовані і недружні дії, які не залишаться без відповіді".
У відомстві також заявили, що через скорочення кількості дипломатів у посольстві не зможуть надавати "належні обсяги та терміни надання консульських послуг".
У відповідь президент Молдови Майя Санду висловила переконання, що в посольстві достатньо співробітників, щоб нормально виконувати свої обов’язки.
"Загалом наші відносини з росією різко погіршилися після того, як росія напала на Україну і вбиває там невинних людей, руйнує міста та села", — зазначила вона.
Як повідомлялося раніше, на початку 2023 року росіяни намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові та розпочати там спробу державного перевороту. Секретний російський документ вдалося отримати українським розвідникам та передати його колегам із Кишинева та НАТО. Після цього Санду підтвердила, що інформація про це є правдою.