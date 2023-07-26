Молдова видворює путінських дипломатів: що стало причиною

Кількість дипломатичних посад буде скорочено до 10, а технічних співробітників – до 25

Уряд Молдови вирішив скоротити кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства рф в Кишиневі майже на 60 осіб.

Про це на брифінгу повідомив речник прем’єр-міністра Доріна Речана Даніель Воде, пише Deschide.MD.

Таким чином, із 84 дипломатів залишиться 25. Кількість дипломатичних посад буде скорочено до 10, а технічних співробітників – до 25.

"Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника російської федерації сьогодні вранці (у середу, 26 липня, — Ред.) у Міністерстві закордонних справ", – зазначив Воде.

Водночас як пише NewsMaker, радник МЗС Молдови з комунікацій Ігор Захаров заявив про рішення влади вислати 18 дипломатів та 27 представників техперсоналу посольства рф.

Зазначається, що Молдову мають залишити 45 співробітників посольства рф. Однак це менше, ніж розпорядився уряд у Кишиневі. Цю різницю можна пояснити тим, що частина посад у посольстві була незаповненою.

Варто додати, що такий крок був відповіддю на розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося про те, що на даху посольства рф в Молдові встановлені супутникові тарілки та безліч антен, що використовуються для стеження російськими спецслужбами.

МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнєцова для отримання пояснень щодо цієї ситуації. Своєю чергою, президент країни Майя Санду заявляла, що спецслужби країни вже проінформовані про знахідки на даху посольства і незабаром озвучать вирішення цієї проблеми. МЗС Молдови Ніку Попеску тоді заявив про плани скорочення персоналу в посольстві рф в Кишиневі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у молдавській лікарні хірург висловив росіянці свою думку про неї та поставив її на місце. Медик додав, що дівчина приїхала до його країни й розмовляє російською, позначивши, що для нього вона є ворогом.