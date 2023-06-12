Україну і Молдову зв'яже новий міст: подробиці великого будівництва

Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишинівом.

Україна та сусідня Молдова збудують прикордонний мостовий перехід через Дністер. Відповідну угоду вже підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як стало відомо, йдеться про майбутній мостовий перехід у районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косівець (Молдова). У міністерстві зазначають, що він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

"Сьогоднішнє підписання Угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році Президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним", — сказав Олексій Кубраков.

Які проблеми вирішить цей міст

У міністерстві кажуть, що Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Яким буде Ямпільський міст

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

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