Пережив ракетний удар: у Києві знову відкрили знаменитий "міст Кличка" (фото)

Міст, який вистояв

Пішохідно-велосипедний міст, відомий у масах як "міст Кличка", неодноразово ставав предметом глузувань українців, проте лише до фатального дня 10 жовтня, коли він потрапив під ракетний удар і вистояв.

Минуло трохи більше двох місяців і після реставрації міст знову відкрили для відвідувачів. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та показав, як він зараз виглядає.

Нагадаємо, що вранці 10 жовтня ракета вдарила не по самому мосту, але пройшла дуже близько від нього і викликала руйнівну вибухову хвилю. Міст вистояв, проте був пошкоджений, через що його закрили.

Ось відео моменту того самого удару:

На кінець грудня роботи на мосту вже завершилися, і він знову відкритий для відвідувачів. Як видно на фото, він виглядає так само добре, як до удару, і переходом користуються як малі, так і діти.

Ракета вдарила саме під мостом

Найважливіші конструкції вистояли, а решту вже підлатали

На мосту знову багато людей

Зокрема, гуляють і мами з дітками

"Міст Кличка" — знову популярний об’єкт для фотосесій на фоні Києва

Як відомо, пішохідний міст сполучає "Володимирську гірку" з Аркою дружби народів. Він насамперед знаменитий своєю скляною підлогою, якою мер Віталій Кличко разом із братом Володимиром стрибали у день відкриття. Після цього міст у народі стали називати "мостом Кличка".

Як повідомляв "Телеграф", також у Києві, незважаючи на війну, готують новорічну ялинку, — скромну, але зі смаком.