Укр

Пережил ракетный удар: в Киеве снова открыли знаменитый "мост Кличко" (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Мост Кличко" снова открыли после двух месяцев реставрации
"Мост Кличко" снова открыли после двух месяцев реставрации. Фото telegraf.com.ua

Мост, который выстоял

Пешеходно-велосипедный мост, известный в массах как "мост Кличко", не единожды ставал предметом насмешек украинцев, — однако лишь до рокового дня 10 октября, когда он попал под ракетный удар и выстоял.

Прошло чуть более двух месяцев, и после реставрации мост вновь открыли для посетителей. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, как он сейчас выглядит.

Напомним, что утром 10 октября ракета ударила не по самому мосту, но прошла очень близко от него и вызвала разрушительную взрывную волну. Мост выстоял, однако был поврежден, из-за чего его закрыли.

Вот видео момента того самого удара:

Под конец декабря работы на мосту уже завершились, и он вновь открыт для посетителей. Как видно на фото, он выглядит так же хорошо, как и до удара, и переходом пользуются как малые, так и дети.

Мост Кличко Киев после ракетного удара сейчас
Ракета ударила как раз под мостом
Мост Кличко Киев после ракетного удара сейчас
Самые важные конструкции выстояли, а остальные уже подлатали
Мост Кличко Киев после ракетного удара сейчас
На мосту вновь много людей
Мост Кличко Киев после ракетного удара сейчас
В частности, гуляют и мамы с детками
Мост Кличко Киев после ракетного удара сейчас
Мост Кличко Киев после ракетного удара сейчас
"Мост Кличко" - снова популярный объект для фотосессий на фоне Киева

Как известно, пешеходный мост соединяет "Владимирскую горку" с Аркой дружбы народов. Он прежде всего знаменит своим стеклянным полом, по которому мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром прыгали в день открытия. После этого мост в народе стали называть "мостом Кличко".

Как сообщал "Телеграф", также в Киеве, несмотря на войну, готовят новогоднюю елку, — скромную, но со вкусом.

Теги:
#Киев #Репортаж #Мост Кличко