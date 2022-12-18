Пережил ракетный удар: в Киеве снова открыли знаменитый "мост Кличко" (фото)

Мост, который выстоял

Пешеходно-велосипедный мост, известный в массах как "мост Кличко", не единожды ставал предметом насмешек украинцев, — однако лишь до рокового дня 10 октября, когда он попал под ракетный удар и выстоял.

Прошло чуть более двух месяцев, и после реставрации мост вновь открыли для посетителей. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, как он сейчас выглядит.

Напомним, что утром 10 октября ракета ударила не по самому мосту, но прошла очень близко от него и вызвала разрушительную взрывную волну. Мост выстоял, однако был поврежден, из-за чего его закрыли.

Вот видео момента того самого удара:

Под конец декабря работы на мосту уже завершились, и он вновь открыт для посетителей. Как видно на фото, он выглядит так же хорошо, как и до удара, и переходом пользуются как малые, так и дети.

Ракета ударила как раз под мостом

Самые важные конструкции выстояли, а остальные уже подлатали

На мосту вновь много людей

В частности, гуляют и мамы с детками

"Мост Кличко" - снова популярный объект для фотосессий на фоне Киева

Как известно, пешеходный мост соединяет "Владимирскую горку" с Аркой дружбы народов. Он прежде всего знаменит своим стеклянным полом, по которому мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром прыгали в день открытия. После этого мост в народе стали называть "мостом Кличко".

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