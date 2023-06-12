Украину и Молдову свяжет новый мост: подробности большой стройки

Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом

Украина и соседняя Молдова построят пограничный мостовой переход через Днестр. Соответствующее соглашение уже подписали Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Как стало известно, речь идет о будущем мостовом переходе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) – Косевец (Молдова). В министерстве отмечают, что он станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

"Сегодняшнее подписание Соглашения является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году Президентами Украины и Молдовы. Полномасштабное вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, но критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным", — сказал Алексей Кубраков.

Какие проблемы решит данный мост

В министерстве говорят, что Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский — Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

Каким будет Ямпольский мост

Общая протяженность моста составляет более 1400 метров. Искусственная постройка будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности, предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентировки лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

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