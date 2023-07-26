Молдова выдворяет путинских дипломатов: что стало причиной

Количество дипломатических должностей будет сокращено до 10, а технических сотрудников — до 25

Правительство Молдовы приняло решение сократить количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства рф в Кишиневе практически на 60 человек.

Об этом на брифинге сообщил спикер премьер-министра Дорина Речана Даниэль Водэ, пишет Deschide.MD.

Таким образом, из 84 дипломатов останется 25. Количество дипломатических должностей будет сокращено до 10, а технических сотрудников — до 25.

"Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти уведомили представителя российской федерации сегодня утром (в среду, 26 июля, — Ред.) в Министерстве иностранных дел", – отметил Водэ.

В то же время, как пишет NewsMaker, советник МИД Молдовы по коммуникациям Игорь Захаров заявил о решении властей выслать 18 дипломатов и 27 представителей техперсонала посольства рф.

Отмечается, что Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства рф. Однако это меньше, нежели распорядилось правительство в Кишиневе. Эту разницу можно объяснить тем, что часть должностей в посольстве была незаполненной.

Стоит добавить, что что такой шаг был ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, в котором речь шла о том, что на крыше посольства рф в Молдове установлены спутниковые тарелки и множество антенн, что используются для слежки российскими спецслужбами.

МИД Молдовы вызывал российского посла Олега Васнецова для получения объяснений по данной ситуации. В свою очередь президент страны Майя Санду заявляла, что спецслужбы страны уже проинформированы о находках на крыше посольства и вскоре озвучат решение этой проблемы. МИД Молдовы Нику Попеску тогда заявил о планах сокращения персонала в посольстве рф в Кишиневе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в молдавской больнице хирург высказал россиянке свое мнение о ней и поставил ее на место. Медик добавил, что девушка приехала в его страну и разговаривает на русском, обозначив, что для него она является врагом.